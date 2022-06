GP Catalunya, Moto2: grande rimonta di Vietti che vince davanti a Canet (Di domenica 5 giugno 2022) Dopo aver assistito alla vittoria di Izra Guevara su GasGas in Moto3, il GP Catalunya ha mandato in pista anche la Moto2, categoria di mezzo del circuito più famoso ed importante delle due ruote. È stata una gara bella e vibrante che ha eletto come vincitore della contesa Celestino Vietti su VR46 Kalex al termine di una grandissima rimonta, mentre hanno chiuso il podio Aron Canet su Pons Team e Jake Dixon su GasGas Aspar Team. GP Catalunya, Moto2: l’ordine d’arrivo Ecco la classifica finale della corsa catalana di Moto2 vinta da Vietti: 1 Vietti C. VR46 Kalex – 2 Canet A. Pons Team – 3 Dixon J. Gasgas Aspar Team – 4 Fernandez A. Red Bull KTM Ajo – 5 Schrotter M. Intact ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 5 giugno 2022) Dopo aver assistito alla vittoria di Izra Guevara su GasGas in Moto3, il GPha mandato in pista anche la, categoria di mezzo del circuito più famoso ed importante delle due ruote. È stata una gara bella e vibrante che ha eletto come vincitore della contesa Celestinosu VR46 Kalex al termine di una grandissima, mentre hanno chiuso il podio Aronsu Pons Team e Jake Dixon su GasGas Aspar Team. GP: l’ordine d’arrivo Ecco la classifica finale della corsa catalana divinta da: 1C. VR46 Kalex – 2A. Pons Team – 3 Dixon J. Gasgas Aspar Team – 4 Fernandez A. Red Bull KTM Ajo – 5 Schrotter M. Intact ...

