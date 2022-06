(Di domenica 5 giugno 2022) “Nella vita ho affrontato di tutto emi ha mai. Tutte le ingiustizie e le menzogne si sono sgretolate di fronte alla verità e alla forza della mia tenacia. Oggi, grazie all’amore della mia famiglia, voliamo ad un altezza dove nessuna nube può oscurare anche solo per un attimo la serenità del nostro cielo. Grazie a tutti per le migliaia di messaggi di stima e affetto”. Così con un breve post su Instagram corredato da una foto della famiglia,ha messo fine alledi alcuni suoi ex, che hanno accusatodi sfruttamento e stress sul posto di lavoro, rivelate da Repubblica che ha anche pubblicato un audio che l’imprenditore star di TikTok avrebbe ...

Advertising

stanzaselvaggia : I dipendenti di Gianluca Vacchi confezionano un video più ipnotico di quello di Dolce e Gabbana di scuse ai cinesi.… - il_pucciarelli : Su Gianluca Vacchi è apprezzabile il tempismo. Due giorni fa paginata di intervista pensosa su grande quotidiano, c… - fanpage : Con l'hashtag #VacchiOut i fan stanno chiedendo il ritiro di #MuchoMas, documentario su #GianlucaVacchi distribuito… - FQMagazineit : Gianluca Vacchi rompe il silenzio social dopo le denunce degli ex dipendenti: “Niente mi ha mai scalfito” - StigmabaseF : Gianluca Vacchi, buongiorno! Sono sveglio dalle 5, la mia camera iperbarica è piena di zanzare: Abbiamo però una co… -

Ho anche sparato a zero sulla scelta di Prime Video di fare un docu - santino su. Trovate tutto qui dal minuto 24. Buon Ascolto! L'articolo Parlare di TikTokizzazione su Radio24 ...Leggi Anche: 'Mi sveglio alle 5, mi chiudo nella camera iperbarica e dormo altre due ore. Il mio patrimonio è 100 volte quello che mi ha lasciato mio padre' Il mio pensiero, prima ...Oh Gianluca, buongiorno! Sono sveglio dalle 5, la mia “camera iperbarica” è particolare, si suda, vieni attaccato in picchiata dalle zanzare che succhiano a volontà e tra le stufe umane che dormono co ...Di chi è cosa buona e giusta scrivere, e quanto spazio concedergli Due giorni fa, dopo aver riferito della lunga intervista all'imprenditore e influencer Gianluca Vacchi con successive riprese, ponev ...