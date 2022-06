Gianluca Di Marzio-Mediagol: “Palermo-City Group? Trattativa va avanti, dico tutto” (Di domenica 5 giugno 2022) L'intervista esclusiva concessa da Gianluca Di Marzio, noto giornalista ed esperto di calciomercato a poche ore dalla Finale d'andata Playoff di Serie C Padova-Palermo, alla redazione di Mediagol.it Leggi su mediagol (Di domenica 5 giugno 2022) L'intervista esclusiva concessa daDi, noto giornalista ed esperto di calciomercato a poche ore dalla Finale d'andata Playoff di Serie C Padova-, alla redazione di.it

Advertising

WiAnselmo : RT @Mediagol: Gianluca Di Marzio-Mediagol: “Palermo-City Group? Trattativa va avanti, vi dico... - Mediagol : Gianluca Di Marzio-Mediagol: “Palermo-City Group? Trattativa va avanti, vi dico... - WiAnselmo : RT @Mediagol: Gianluca Di Marzio-Mediagol: “Padova-Palermo, per me speciale. Doppio confronto…” - Mediagol : Gianluca Di Marzio-Mediagol: “Padova-Palermo, per me speciale. Doppio confronto…” - ICDb_tv : Padova vs Palermo is on Sky Sport 251. With commentary from Gianluca Di Marzio. Co-commentator is Fernando Orsi. Re… -