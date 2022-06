Francesco Gabbani, chi è la fidanzata Giulia: età, lavoro, Instagram (Di domenica 5 giugno 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento della domenica, l’ultimo della stagione, con Domenica In. Tra gli ospiti di oggi, per lo spazio dedicato alla musica, anche Francesco Gabbani che con la sua band si esibirà sulle note di due brani: ‘Volevamo essere felici’ e ‘Spazio tempo’. Chi è Giulia, la fidanzata di Gabbani Francesco Gabbani è stato legato sentimentalmente alla tatuatrice Dalila Lardella. I due hanno avuto una storia d’amore durata 6 anni: entrambi di Carrara. Hanno anche convissuto per un po’ di tempo, Gabbani ne ha sempre parlato con parole splendide ed affiatate, un rapporto che è stato piuttosto litigarello, ma ora giunto al capolinea. Nel cuore del polistrumentista, cantante e adesso anche conduttore ci sarebbe una nuova ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 5 giugno 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento della domenica, l’ultimo della stagione, con Domenica In. Tra gli ospiti di oggi, per lo spazio dedicato alla musica, ancheche con la sua band si esibirà sulle note di due brani: ‘Volevamo essere felici’ e ‘Spazio tempo’. Chi è, ladiè stato legato sentimentalmente alla tatuatrice Dalila Lardella. I due hanno avuto una storia d’amore durata 6 anni: entrambi di Carrara. Hanno anche convissuto per un po’ di tempo,ne ha sempre parlato con parole splendide ed affiatate, un rapporto che è stato piuttosto litigarello, ma ora giunto al capolinea. Nel cuore del polistrumentista, cantante e adesso anche conduttore ci sarebbe una nuova ...

