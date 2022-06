Frah Quintale, al via il tour estivo (Di domenica 5 giugno 2022) foto di Alessandro TrevesMILANO – Frah Quintale sarà in concerto quest’estate con un tour che toccherà tutta l’Italia. Disco di platino con l’album d’esordio “Regardez Moi”, Frah Quintale è tra gli artisti che hanno cambiato il gioco del pop italiano, contribuendo a delineare un nuovo genere. Originale sia nella sua estetica che nella musica, ha raggiunto e superato 250 milioni di ascolti su Spotify. Dopo le anticipazioni con “Lungolinea”, la speciale playlist Spotify creata ad hoc da Frah, il 24 novembre 2017 esce per Undamento “Regardez Moi”, il primo lavoro sulla lunga distanza. Con la produzione di Ceri, l’album è stato interamente scritto dallo stesso artista, che ne ha curato anche le grafiche. Il 29 giugno 2019 esce la ristampa del disco con tutte le 24 tracce che hanno segnato ... Leggi su lopinionista (Di domenica 5 giugno 2022) foto di Alessandro TrevesMILANO –sarà in concerto quest’estate con unche toccherà tutta l’Italia. Disco di platino con l’album d’esordio “Regardez Moi”,è tra gli artisti che hanno cambiato il gioco del pop italiano, contribuendo a delineare un nuovo genere. Originale sia nella sua estetica che nella musica, ha raggiunto e superato 250 milioni di ascolti su Spotify. Dopo le anticipazioni con “Lungolinea”, la speciale playlist Spotify creata ad hoc da, il 24 novembre 2017 esce per Undamento “Regardez Moi”, il primo lavoro sulla lunga distanza. Con la produzione di Ceri, l’album è stato interamente scritto dallo stesso artista, che ne ha curato anche le grafiche. Il 29 giugno 2019 esce la ristampa del disco con tutte le 24 tracce che hanno segnato ...

