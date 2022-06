Advertising

calciomercatopp : De Ligt avverte la Juve: 'Rinnovo? Vediamo. I quarti posti non mi bastano' -

Il difensore della Juventus Matthijs deai microfoni dell'olandese Nos si è espresso senza mezzi termini sul suo futuro in bianconero e sul rinnovo del contratto in scadenza nel 2024: " Stiamo trattando, quando sarà il momento deciderò ...... Tolomei: 'L'idea è affiancare a Pogba un colpo importante a centrocampo, non so se sarà un ... Io credo che in difesa si debba prendere un giocatore di centrosinistra, visto che dein ... De Ligt avverte la Juve: "Rinnovo Vediamo. I quarti posti non mi bastano" La Juventus è al lavoro per blindare Matthijs De Ligt, difensore centrale classe 1999 della nazionale olandese. Come riportato da "La Stampa", il club bianconero è ...