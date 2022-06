Dalla Francia – Galtier pronto al grande salto (Di domenica 5 giugno 2022) Francia Galtier PSG – Aumentano le voci sul possibile passaggio di Galtier dal Nizza al Psg. Il quotidiano francese Le Parisien dopo l’indiscrezione lanciata ieri sera, nella giornata di oggi ha nuovamente alimentato le voci sulla possibile trattativa. Il tecnico francese prima di arrivare a conquistare palcoscenici più ampi da protagonista, ha un trascorso nel ruolo di vice allenatore, per ben 10 stagioni. Oltre alle esperienze in terra francese, prima di diventare vice allenatore fisso di Alain Perrin, si registrano due esperienze in Inghilterra e Grecia: Portsmouth e Aris Salonicco. L’anno della svolta arriva il 2009, con il conseguente esonero di Perrin, Christophe diventa l’allenatore del Saint-Etienne. Alla guida dei “Les Verts” rimane per ben 8 stagioni, riportando il club dal pericolo retrocessione ai vertici del calcio ... Leggi su seriea24 (Di domenica 5 giugno 2022)PSG – Aumentano le voci sul possibile passaggio didal Nizza al Psg. Il quotidiano francese Le Parisien dopo l’indiscrezione lanciata ieri sera, nella giornata di oggi ha nuovamente alimentato le voci sulla possibile trattativa. Il tecnico francese prima di arrivare a conquistare palcoscenici più ampi da protagonista, ha un trascorso nel ruolo di vice allenatore, per ben 10 stagioni. Oltre alle esperienze in terra francese, prima di diventare vice allenatore fisso di Alain Perrin, si registrano due esperienze in Inghilterra e Grecia: Portsmouth e Aris Salonicco. L’anno della svolta arriva il 2009, con il conseguente esonero di Perrin, Christophe diventa l’allenatore del Saint-Etienne. Alla guida dei “Les Verts” rimane per ben 8 stagioni, riportando il club dal pericolo retrocessione ai vertici del calcio ...

Advertising

felice_modica : @Etruria72 Gli va bene che in Francia, dopo 50 anni dalla morte, le opere di uno scrittore e il suo stesso nome, no… - lucam_Cavagnaro : @Liuto_ @ProfMBassetti E al prof. passo questa intervista dalla Francia. La narrazione non è univoca. - OnorioFerraro : RT @BandieraInter: Colpo in prospettiva per l’ #Inter. Dalla Francia arriva classe 2006 #Kouadio. #calciomercato - ValentinaParo19 : @GianricoCarof @LaGazzettaWeb A Venezia a certe persone sono sparite delle pistole,ci dobbiamo armare per andare in… - ainenbear : @MOONT4EGI DIO MIO se venivo domani mi salutavi dalla francia -