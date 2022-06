Corea del Nord: Pyongyang lancia otto missili (Di domenica 5 giugno 2022) La Corea del Nord ha lanciato otto missili balistici dall’area di Sunan di Pyongyang. Ciò è avvenuto il giorno successivo al termine delle esercitazioni navali sudCoreane e statunitensi. Per Seul e Washington questo round di test, il diciottesimo nel 2022, non sembra segnare l’arrivo di una nuova tecnologia, quanto piuttosto una dimostrazione di forza. Corea Leggi su periodicodaily (Di domenica 5 giugno 2022) Ladelhatobalistici dall’area di Sunan di. Ciò è avvenuto il giorno successivo al termine delle esercitazioni navali sudne e statunitensi. Per Seul e Washington questo round di test, il diciottesimo nel 2022, non sembra segnare l’arrivo di una nuova tecnologia, quanto piuttosto una dimostrazione di forza.

Advertising

serenel14278447 : Corea Nord,8 missili balistici lanciati nel mar del Giappone - llevaj : RT @bordoni_russia: Editoriale del Washington Post: la guerra in Ucraina è come quella in Corea: si combatte per un pareggio. Lo stallo da… - AmMartinengo : Corea del Sud. Esercitazioni statunitensi inusuali con portaerei nelle acque internazionali al largo dell’isola gia… - FarodiRoma : Corea del Sud. Esercitazioni statunitensi inusuali con portaerei nelle acque internazionali al largo dell’isola gia… - MichelaRoi : RT @Miti_Vigliero: Corea Nord,8 missili balistici lanciati nel mar del Giappone La Corea del Sud convoca il Consiglio di sicurezza naziona… -