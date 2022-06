Conte: “Le paghe da fame sono normali per alcuni politici, per il M5s no. Dobbiamo approvare il salario minimo” (Di domenica 5 giugno 2022) “Il salario minimo forse non è nella cultura di alcuni politici. Se per alcuni politici è normale che si prendano paghe da fame, di 3-4 euro lordi l’ora, allora diciamo che la politica del Movimento 5 stelle non è questa. Non accetteremo mai fino a quando non approveremo il salario minimo. Queste sono paghe da fame”. Lo ha detto il leader del M5s, Giuseppe Conte, a Capua, in risposta alle affermazioni del ministro Renato Brunetta. Conte ha parlato anche dell’invio di armi a Kiev: “Lavoriamo per rafforzare l’azione di governo ma nella direzione giusta. La nostra posizione è molto chiara: l’Italia deve imprimere una svolta in Europa e in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 5 giugno 2022) “Ilforse non è nella cultura di. Se perè normale che si prendanoda, di 3-4 euro lordi l’ora, allora diciamo che la politica del Movimento 5 stelle non è questa. Non accetteremo mai fino a quando non approveremo il. Questeda”. Lo ha detto il leader del M5s, Giuseppe, a Capua, in risposta alle affermazioni del ministro Renato Brunetta.ha parlato anche dell’invio di armi a Kiev: “Lavoriamo per rafforzare l’azione di governo ma nella direzione giusta. La nostra posizione è molto chiara: l’Italia deve imprimere una svolta in Europa e in ...

