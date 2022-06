Calciomercato Napoli – Mertens, rinnovo in dubbio: Deulofeu lo sostituirà? (Di domenica 5 giugno 2022) Il futuro di Dries Mertens potrebbe essere lontano dal Napoli: sarà Gerard Deulofeu, ex calciatore del Milan, a sostituire il belga? Leggi su pianetamilan (Di domenica 5 giugno 2022) Il futuro di Driespotrebbe essere lontano dal: sarà Gerard, ex calciatore del Milan, a sostituire il belga?

Advertising

cmdotcom : #Deulofeu ha scelto il #Napoli : trattativa con l’ #Udinese vicina alla chiusura - Gazzetta_it : Rivoluzione Napoli tra assalto a Deulofeu, incontri coi big in scadenza e nuovo tetto ingaggi - anperillo : L’idea che #Koulibaly quest’anno vada alla #Juve è fantascienza. A differenza del caso #Higuain, qui non c’è clauso… - Napoli_Report : RT @NicoSchira: ?? Escl. - Cambio di agente per il gioiellino del #Sassuolo Junior #Traorè che si è affidato ai fratelli #Giuffrida. #calcio… - zazoomblog : Calciomercato Napoli: il Bari è pronto a strapparlo agli azzurri la trattativa - #Calciomercato #Napoli: #pronto… -