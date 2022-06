Calciomercato Bologna, sul terzino piomba anche il Liverpool! (Di domenica 5 giugno 2022) Il Bologna è alla ricerca di un terzino destro da affiancare a Lorenzo De Silvestri e Ibrahima Mbaye. I nomi sul taccuino del nuovo ds Giuseppe Sartori sono tanti. In uscita, i nomi di Aaron Hickey e Matias Svanberg, che dovrebbero fatturare agli emiliani diversi milioni di euro da spendere in chiave mercato. Nelle ultime settimane, il Bologna aveva fatto un sondaggio per Calvin Ramsay, giovane terzino classe ’03 dell’Aberdeen. Ramsay Bologna Liverpool Stando a quanto riportato da Football Scotland, il giovane gioiellino scozzese, sarebbe corteggiato anche dal Liverpool. Jurgen Klopp, infatti, vorrebbe piazzare il terzino appena 18enne al fianco di Trent Alexander-Arnold. I rossoblu, devono fare i conti con una concorrenza spietata da parte del club ... Leggi su rompipallone (Di domenica 5 giugno 2022) Ilè alla ricerca di undestro da affiancare a Lorenzo De Silvestri e Ibrahima Mbaye. I nomi sul taccuino del nuovo ds Giuseppe Sartori sono tanti. In uscita, i nomi di Aaron Hickey e Matias Svanberg, che dovrebbero fatturare agli emiliani diversi milioni di euro da spendere in chiave mercato. Nelle ultime settimane, ilaveva fatto un sondaggio per Calvin Ramsay, giovaneclasse ’03 dell’Aberdeen. RamsayLiverpool Stando a quanto riportato da Football Scotland, il giovane gioiellino scozzese, sarebbe corteggiatodal Liverpool. Jurgen Klopp, infatti, vorrebbe piazzare ilappena 18enne al fianco di Trent Alexander-Arnold. I rossoblu, devono fare i conti con una concorrenza spietata da parte del club ...

Advertising

LeBombeDiVlad : ???? #Bologna, aumenta la concorrenza per #Ramsay ?? Molti club di #PremierLeague interessati al terzino scozzese… - Carlino_Bologna : Bologna calciomercato news: per Svanberg c’è l’offerta del Napoli - LeBombeDiVlad : ?? #Bologna, spunta un nuovo nome per il post #Hickey ?? Lo scozzese può partire in estate #LeBombeDiVlad #LBDV… - MARCO196913 : RT @Fantacalcio: Calciomercato Bologna, chi sarà l'erede di Hickey? Piace un ex Atalanta - calciomercatopp : Bologna: un nome dall'Atalanta per il dopo-Hickey -