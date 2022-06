Atletica | Polanco si migliora sui 200 Stronati salta 2 20 a 18 anni | brave Troiani e Melon Dester 2° ad Arona

Leggi su oasport

(Di domenica 5 giugno 2022) Sono maturati interessanti risultati al Challenge Assoluto di Firenze, competizione che metteva in palio cinque posti per specialità ai Campionati Italiani Assoluti (Rieti, 24-26 giugno). Wandersonsi è messo in mostra sui 200 metri: la riserva della 4×100 dorata alle Olimpiadi di Tokyo è sceso a 20.85 (vento favorevole di 0,3 m/s), il 24enne hato il personale di mezzo secondo su una distanza che non aveva mai finalizzato. Bella doppietta di Chiara, che sisui 200 metri (23.61) dopo essersi imposta sui 100. Da annotare l’ottimo 8:32.85 di Leonardo Feletto sui 3000 siepi, Virginiaè padrona del giro di pista in 52.49 (ieri eccellente 52.10 in batteria). Edoardosi rende protagonista di un bel balzo a 2.20 metri, il 18enne può togliersi ...