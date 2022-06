Advertising

GiuseppeConteIT : Oggi Padova mi ha riservato una splendida sorpresa. A Piazza delle Erbe mi è venuta a salutare Monica Bortolami, l’… - matteosalvinimi : Stazione di Abano Terme (Padova), controllore viene prese a calci e pugni da 2 giovani passeggeri, guardate il vide… - ElevenSportsIT : #CHIRICÒ FA IMPAZZIRE IL PADOVA ?? All’ultimo respiro il #Padova ribalta il risultato all’#Euganeo con la punizione… - Mediagol : VIDEO Padova-Palermo, verso la finale d’andata playoff: la conferenza di Massimo Oddo - 75Ginny : Speranza contestato anche a Padova. Accolto con una bara: “Vergognati assassino” (VIDEO) -

In tanti aspettano di compulsare lunedì 13 i risultati della lista della Lega in città come Verona, Como,, per restare nelle regioni di nascita del partito. Per decidere il da farsi e forse, ...Dopo i sold out al Gran Teatro Geox dicon più di 10.000 spettatori, icomici sui social con più di 130mila follower, l'esperienza della sketch comedy Zio Ueb e della strisciaSensaltro Show, il trio comico Marco e Pippo ...Da mercoledì 8 giugno, su Canale 5, debutta la tanto attesa serie tv “L’Ora, inchiostro contro piombo” dedicata ai cronisti del giornale “L’Ora” di Palermo, il quotidiano fondato dalla famiglia Florio ...Dal 31 maggio non si hanno notizie di Basma Afzaal, 18enne di origini pakistane che vive con la famiglia a Galliera Veneta, in provincia di Padova. Ed ora scatta l’appello disperato dei familiari tram ...