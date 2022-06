Vicenza, la preside dopo la protesta delle studentesse: «Sono femminista, ma alcune battaglie sono anacronistiche» (Di sabato 4 giugno 2022) «È un liceo, non una spiaggia». La preside del Liceo Fogazzaro di Vicenza, Maria Rosa Puleo, interviene sulle proteste degli studenti dopo un episodio di «stampo sessista» che l’ha vista protagonista. «Era da qualche giorno che mi arrivavano delle segnalazioni circa l’abbigliamento inopportuno indossato da alcuni studenti. Così l’altra mattina sono entrata in tre classi per ribadirlo. Nelle prime due c’è stato un confronto sereno e costruttivo. La terza sezione che ho visitato, invece, ha sollevato il putiferio», racconta in un’intervista al Corriere della Sera. Puleo prende le distanze dalle accuse di bodyshaming e specifica di non essere una «bacchettona», ma – dice – «la scuola ha anche il dovere di insegnare la buona educazione». «Non ho mai detto quelle parole» La ... Leggi su open.online (Di sabato 4 giugno 2022) «È un liceo, non una spiaggia». Ladel Liceo Fogazzaro di, Maria Rosa Puleo, interviene sulle proteste degli studentiun episodio di «stampo sessista» che l’ha vista protagonista. «Era da qualche giorno che mi arrivavanosegnalazioni circa l’abbigliamento inopportuno indossato da alcuni studenti. Così l’altra mattinaentrata in tre classi per ribadirlo. Nelle prime due c’è stato un confronto sereno e costruttivo. La terza sezione che ho visitato, invece, ha sollevato il putiferio», racconta in un’intervista al Corriere della Sera. Puleo prende le distanze dalle accuse di bodyshaming e specifica di non essere una «bacchettona», ma – dice – «la scuola ha anche il dovere di insegnare la buona educazione». «Non ho mai detto quelle parole» La ...

