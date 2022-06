Ultime Notizie – Giovedì a Roma il ricordo del giurista Enzo Musco con Sisto e Tremonti (Di sabato 4 giugno 2022) “Riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego”, il libro scritto dal giurista Enzo Musco, sarà presentato Giovedì alle 18 a Roma. L’evento, promosso dalla Fondazione Centro Studi Valore Impresa, che si terrà presso il Circolo Canottieri Roma, a Lungotevere Flaminio 39, sarà l’occasione per ricordare Musco, a un anno dalla scomparsa. Introdurrà i lavori il sottosegretario alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto, seguiranno i saluti del presidente dell’Ordine degli avvocati di Roma, Antonino Galletti, del presidente dell’Aiga sezione di Roma, Marco Gabriele, e del presidente di Network Valore Impresa, Gianni Cicero. Sono poi previsti gli interventi degli avvocati Francesco Ardito e Alessandra Martuscelli e di Giulio ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 4 giugno 2022) “Riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego”, il libro scritto dal, sarà presentatoalle 18 a. L’evento, promosso dalla Fondazione Centro Studi Valore Impresa, che si terrà presso il Circolo Canottieri, a Lungotevere Flaminio 39, sarà l’occasione per ricordare, a un anno dalla scomparsa. Introdurrà i lavori il sottosegretario alla Giustizia, Francesco Paolo, seguiranno i saluti del presidente dell’Ordine degli avvocati di, Antonino Galletti, del presidente dell’Aiga sezione di, Marco Gabriele, e del presidente di Network Valore Impresa, Gianni Cicero. Sono poi previsti gli interventi degli avvocati Francesco Ardito e Alessandra Martuscelli e di Giulio ...

Advertising

acmilan : Start the new month with the latest on the Rossoneri, download the App ?? Inizia il mese di giugno con le ultime no… - sole24ore : ??#PaoloScaroni è intervenuto al @economicsfest sul tema dell'#energia: 'La colpa è degli italiani. Si oppongono a q… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Dirigenti Usa si sono incontrati regolarmente nelle ultime settimane con i colleghi europei e britannici… - infoitsport : Calciomercato Milan news/ Accordo con il Lille per Renato Sanches! (ultime notizie) - meteoredit : Domani, domenica 5 giugno sarà una nuova giornata di gran #caldo in Italia, con massime anche superiori a quelle di… -