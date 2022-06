Shakira conferma la separazione da Piqué | “Per i nostri figli chiediamo rispetto della privacy”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 4 giugno 2022) La storia tra la cantante colombianae il calciatore del Barcellona, Gerardè giunta al termine. Arlo, dopo le indiscrezioni degli scorsi giorni, è la stessa artista che, attraverso una breve nota diffusa dalla sua agenzia di comunicazione, secondo quanto riporta la Efe. “Ci dispiacere che ci stiamo separando. Per il benessere dei, che sono la nostra massima priorità,il. Grazie per la vostra comprensione”, si legge nel comunicato. La coppia, insieme dal 2011, ha avuto duee già da qualche giorno, come aveva rivelato il magazine sportivo El Periodico, girava voce di una. Il motivo? Un ...