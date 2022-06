Sesso orale mentre lui guida l'auto, per i due finisce in disgrazia: come li ritrovano (Di sabato 4 giugno 2022) Hanno avuto un rapporto orale in macchina e distratti dal Sesso si sono andati a schiantare, È successo a Fort Lauderdale città costiera a nord di Miami, in Florida, giovedì 2 giugno. L'uomo, alla guida della sua auto, preso dalla passione, non si è accorto di aver imboccato la corsia sbagliata ed è andato addosso a un furgone della FedEx. Quanto è arrivata la polizia sul luogo dell'incidente, l'automobilista e la sua compagna erano mezzi nudi. Lui, inoltre, è stato soccorso per una ferita all'inguine non meglio specificata, ma che con ogni probabilità era dovuta alla "circostanze" che hanno causato l'incidente. Secondo quanto riportano i media locali infatti, lei era impegnata in una fellatio. Nelle immagini trasmesse sui media americani si vedono i due mezzi quasi completamente ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 4 giugno 2022) Hanno avuto un rapportoin macchina e distratti dalsi sono andati a schiantare, È successo a Fort Lauderdale città costiera a nord di Miami, in Florida, giovedì 2 giugno. L'uomo, alladella sua, preso dalla passione, non si è accorto di aver imboccato la corsia sbagliata ed è andato addosso a un furgone della FedEx. Quanto è arrivata la polizia sul luogo dell'incidente, l'mobilista e la sua compagna erano mezzi nudi. Lui, inoltre, è stato soccorso per una ferita all'inguine non meglio specificata, ma che con ogni probabilità era dovuta alla "circostanze" che hanno causato l'incidente. Secondo quanto riportano i media locali infatti, lei era impegnata in una fellatio. Nelle immagini trasmesse sui media americani si vedono i due mezzi quasi completamente ...

L0VE4GAIN1ALL : @hxrryxlxvis watermelon sugar parla di sesso orale, come almeno la metà delle canzoni di harry’s house?? - JulianRoss79 : @_cristiano73 @IlVal_79 @aleorru69 @tommasoarmando2 Sì, avevo capito male. Questo era quello aveva raccontato sul b… - dino_andreani : @assurdistan Ma cosa devi smascherare? Se uno non ha già capito gente come Conte o Salvini non lo capisce più neanc… - RitaBarra8 : @Frances82985867 Altro che ironia!! Specie x igiene orale hai perfettamente ragione. Scusate se non.sono un animale… - EroticiR : ??????Adori troppo l'arte del #pompino? Allora non perderti queste storie di #sesso orale e condividile!?????? -