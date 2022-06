Salario minimo: Ue vicina alla stretta finale sulla direttiva (Di sabato 4 giugno 2022) Ursula von der LeyenBRUXELLES – L’Ue è a un passo dall’accordo politico sulla direttiva per il Salario minimo. Il round decisivo di negoziati tra le istituzioni europee (Commissione, Parlamento e Consiglio Ue) prenderà il via lunedì sera alle 19 a Strasburgo, a margine della plenaria del Parlamento europeo. Le probabilità di arrivare a un accordo nella notte tra lunedì e martedì, a quanto si apprende, sono molto alte. La direttiva, proposta dalla Commissione europea nel 2020, punta a istituire un quadro per fissare salari minimi adeguati ed equi rispettando le diverse impostazioni nazionali dei Ventisette e a rafforzare il ruolo della contrattazione collettiva. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di sabato 4 giugno 2022) Ursula von der LeyenBRUXELLES – L’Ue è a un passo dall’accordo politicoper il. Il round decisivo di negoziati tra le istituzioni europee (Commissione, Parlamento e Consiglio Ue) prenderà il via lunedì sera alle 19 a Strasburgo, a margine della plenaria del Parlamento europeo. Le probabilità di arrivare a un accordo nella notte tra lunedì e martedì, a quanto si apprende, sono molto alte. La, proposta dCommissione europea nel 2020, punta a istituire un quadro per fissare salari minimi adeguati ed equi rispettando le diverse impostazioni nazionali dei Ventisette e a rafforzare il ruolo della contrattazione collettiva. L'articolo L'Opinionista.

