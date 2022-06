Salario minimo: Ue vicina a stretta finale su direttiva (Di sabato 4 giugno 2022) L'Ue è a un passo dall'accordo politico sulla direttiva per il Salario minimo. Il round decisivo di negoziati tra le istituzioni europee (Commissione, Parlamento e Consiglio Ue) prenderà il via lunedì ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 4 giugno 2022) L'Ue è a un passo dall'accordo politico sullaper il. Il round decisivo di negoziati tra le istituzioni europee (Commissione, Parlamento e Consiglio Ue) prenderà il via lunedì ...

Advertising

petergomezblog : Salario minimo, in Italia la legge resta una grande incompiuta mentre la Germania aumenta la soglia di base a 12 eu… - Corriere : In Germania salario minimo a 12 euro l’ora: ok del Parlamento - fanpage : 'Il lavoro povero è uno scandalo, approviamo il salario minimo'. La nostra intervista al vicesegretario del Pd… - SfigataMente : RT @Ste_Mazzu: La Germania vota l'aumento del salario minimo a 12 euro: occorre specificare che sono all'ora e non al giorno, altrimenti mo… - ilaria_cucu : RT @Ste_Mazzu: La Germania vota l'aumento del salario minimo a 12 euro: occorre specificare che sono all'ora e non al giorno, altrimenti mo… -