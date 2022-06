Roberto Brunetti ‘er Patata’ è morto: trovato in casa senza vita (Di sabato 4 giugno 2022) Roberto Brunetti, il noto attore conosciuto come ‘er Patata’, è stato trovato morto in casa nella tarda serata di venerdì. A dare l’allarme era stata la compagna dopo non essere riuscita in alcun modo a mettersi in contatto con lui. L’uomo aveva 55 anni. La procura di Roma ha disposto l’autopsia sulla sua salma per fare chiarezza sulle cause del decesso. Roberto Brunetti ‘er Patata’ è morto Il corpo senza vita di Roberto Brunetti detto ‘er Patata’ è stato trovato nella sua casa romana, in via Arduino, nei pressi di piazza Bologna, intorno alle 22.30 di venerdì 3 giugno 2022. Stando alle prime ... Leggi su chihaucciso (Di sabato 4 giugno 2022), il noto attore conosciuto come ‘er, è statoinnella tarda serata di venerdì. A dare l’allarme era stata la compagna dopo non essere riuscita in alcun modo a mettersi in contatto con lui. L’uomo aveva 55 anni. La procura di Roma ha disposto l’autopsia sulla sua salma per fare chiarezza sulle cause del decesso.‘erIl corpodidetto ‘erè statonella suaromana, in via Arduino, nei pressi di piazza Bologna, intorno alle 22.30 di venerdì 3 giugno 2022. Stando alle prime ...

