“Pensaci!”: proposta bomba per Carlo Conti, candidatura stratosferica il suo show (Di sabato 4 giugno 2022) Carlo Conti riceve una proposta senza precedenti: la famosa attrice lo sta corteggiando per il suo show. il conduttore Carlo Conti (fonte youtube)Il conduttore Carlo Conti sta scaldando i motori per la nuova edizione del suo “Tale e quale show”, arruolando volti noti dello spettacolo e del costume italiani. Nelle ultime ore una nota attrice ha rivolto un appello esplicito al mattatore di RAI 1, candidandosi per l’inclusione nel cast del programma. Di chi si tratta? Laura Chiatti a fianco di Carlo Conti nel “Tale e quale show”? l’attrice Laura Chiatti (fonte youtube)Secondo le ultime indiscrezioni, l’attrice umbra Laura Chiatti è intenzionata a calcare il palco dello ... Leggi su ck12 (Di sabato 4 giugno 2022)riceve unasenza precedenti: la famosa attrice lo sta corteggiando per il suo. il conduttore(fonte youtube)Il conduttoresta scaldando i motori per la nuova edizione del suo “Tale e quale”, arruolando volti noti dello spettacolo e del costume italiani. Nelle ultime ore una nota attrice ha rivolto un appello esplicito al mattatore di RAI 1, candidandosi per l’inclusione nel cast del programma. Di chi si tratta? Laura Chiatti a fianco dinel “Tale e quale”? l’attrice Laura Chiatti (fonte youtube)Secondo le ultime indiscrezioni, l’attrice umbra Laura Chiatti è intenzionata a calcare il palco dello ...

Advertising

AndreaFedi74 : @mywifeluna Pensaci alla mia proposta… quella di poter passare una serata con te - Michele75681042 : @g_effe @Mariang47614228 @Carlo43983110 @LisaTorna Allora facciamo così io ti do i miei €460 e tu mi passi un lavor… - clareuzhhorod : RT @QuartoBrave: S: Sei sola Melek. E lo è anche Esma. Aiutami a finirla con lei e vivrai. Pensaci. Spero per Scorpione che non si faccia… - emma15140291 : RT @QuartoBrave: S: Sei sola Melek. E lo è anche Esma. Aiutami a finirla con lei e vivrai. Pensaci. Spero per Scorpione che non si faccia… - buyukustun_t : RT @QuartoBrave: S: Sei sola Melek. E lo è anche Esma. Aiutami a finirla con lei e vivrai. Pensaci. Spero per Scorpione che non si faccia… -