Omicron Ba5, il Covid rialza la testa in Germania e Portogallo: cosa succede (Di sabato 4 giugno 2022) La mappa Ecdc aggiornata al 2 giugno Lisbona, 4 giugno 2022 - I casi di Portogallo e Germania riaccendono l'attenzione sul Covid . E portano sotto i riflettori la sottovariante Omicron Ba.5 . Nelle ... Leggi su quotidiano (Di sabato 4 giugno 2022) La mappa Ecdc aggiornata al 2 giugno Lisbona, 4 giugno 2022 - I casi diriaccendono l'attenzione sul. E portano sotto i riflettori la sottovarianteBa.5 . Nelle ...

Advertising

AngelSalvador_Z : RT @ilmessaggeroit: #Covid, boom di #Omicron Ba5 in Germania e Portogallo: allarme per il picco di contagi e morti - marcuccimauriz : RT @Pietro_Firenze: Covid, boom di Omicron Ba5 in Germania e Portogallo: allarme per il picco di contagi e morti - carmelocarat : Covid, boom di Omicron Ba5 in Germania e Portogallo: allarme per il picco di contagi e morti. ?@comuni_anci? quind… - eniiolucherini : RT @Pietro_Firenze: Covid, boom di Omicron Ba5 in Germania e Portogallo: allarme per il picco di contagi e morti - Pietro_Firenze : Covid, boom di Omicron Ba5 in Germania e Portogallo: allarme per il picco di contagi e morti -