Nuoto sincronizzato | Assoluti Savona | domani finali singolo femminile e maschile

(Di sabato 4 giugno 2022) Giunti alla terza giornata degliestivi didinel duosi sono conquistate il primo posto Alessia Macchi e Susanna Pedotti con 86.4333 (25.9000 esecuzione, 34.5333 impressione artistica, 26.0000 difficoltà), alle loro spalle Jasmine Varbena e Jasmine Zonzoni con 85.6333, al terzo posto Vittoria Meucci e Vittoria Pieri con 84.4000. Nel mixed si impongono su tutte invece, Sofia Mastorianni e Nicolò Ogliari che concludono con 84.6667 punti. Secondo posto per Elisa Cicchetti ed Edoardo Fanton con 81.3000 e terzo posto per Diana Bonicelli e Filippo Pelati con 77.4000. La Nazionale ucraina, presente solo per eseguire delle esibizioni in vista dei mondiali, è scesa in vasca con le sorelle Vladyslava e Maryna Aleksiiva che ottengono 96.900 e Anastasiia Shmonina e ...