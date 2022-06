Morto Roberto Brunetti, attore di Romanzo Criminale (Di sabato 4 giugno 2022) Roberto Brunetti, soprannominato “Er Patata”, è stato protagonista del film di Michele Placido nel 2009. Interpretava Aldo Buffoni Una nuova tragedia nel mondo dello spettacolo. Infatti, l’attore Roberto Brunetti, noto come “Er Patata“, è stato trovato senza vita nella tarda serata di venerdì nella sua abitazione nei pressi di piazza Bologna, Roma. A dare l’allarme sono stati alcuni conoscenti e anche la compagna, che non lo sentivano da qualche tempo e si erano preoccupati. Sul posto sono prontamente intervenuti sia gli uomini del 118, che la polizia e i Vigili Del Fuoco. Non c’è stato, però, nulla da fare. L’appartamento è stato trovato in ordine. Le cause della morte non sono ancora chiare, in quanto l’autopsia è ancora tutta da stabilire. Roberto Brunetti ... Leggi su zon (Di sabato 4 giugno 2022), soprannominato “Er Patata”, è stato protagonista del film di Michele Placido nel 2009. Interpretava Aldo Buffoni Una nuova tragedia nel mondo dello spettacolo. Infatti, l’, noto come “Er Patata“, è stato trovato senza vita nella tarda serata di venerdì nella sua abitazione nei pressi di piazza Bologna, Roma. A dare l’allarme sono stati alcuni conoscenti e anche la compagna, che non lo sentivano da qualche tempo e si erano preoccupati. Sul posto sono prontamente intervenuti sia gli uomini del 118, che la polizia e i Vigili Del Fuoco. Non c’è stato, però, nulla da fare. L’appartamento è stato trovato in ordine. Le cause della morte non sono ancora chiare, in quanto l’autopsia è ancora tutta da stabilire....

