Milano, 15enne sfregiato al viso da due rapinatori suoi coetanei (Di sabato 4 giugno 2022) . I due rapinatori sono sospettati di altre rapine Durante una rapina avvenuta a Desio, un 15enne è rimasto ferito al volto a seguito di una rapina avvenuta fuori la scuola. Un gruppo di studenti è stato aggredito da due giovani rapinatori, loro coetanei. Uno dei rapinatori ha puntato un coltello al collo di un giovane, che tentando di liberarsi è rimasto ferito al volto. I due rapinatori, grazie alle testimonianza degli studenti presenti e ad una pattuglia dei carabinieri che era nelle vicinanze, sono stati arrestati in flagranza di reato. I due giovani sono stati subito bloccati nelle vie del centro cittadino, mentre cercano di allontanarsi a piedi. Leggi anche: SMART WORKING, ECCO LE NOVITÀ PREVISTE PER I LAVORATORI DEL SETTORE PRIVATO Nel marsupio di uno dei due era ancora presente ...

