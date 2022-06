(Di sabato 4 giugno 2022) (Adnkronos) – Idello, l’e l’inclusione in tutte le sue forme. Sono questi i temi cui Raipresta particolare attenzione nella programmazione delle stagioni televisive di Rai Yoyo e Rai Gulp. Lo sottolinea all’Adnkronos il direttore di Rai, a ‘Cartoons on the Bay’ di Pescara dove ha presentato i nuovi titoli che bambini e ragazzi vedranno su Rai Yoyo, Rai Gulp, RaiPlay e sui canali generalisti, e il nuovo logo della direzione che da Rai Ragazzi diventa Rai, “un segnale di internazionalizzazione che il vertice Rai ha voluto dare”. “Per idelloabbiamo ‘SuperSpikeBall’ e ‘Street Footbal’ – spiega– due ...

Advertising

ComuneMI : Milano ricorda l'ambasciatore Luca Attanasio, ucciso in Congo il 22 febbraio 2021. Servitore dello Stato, uomo di… - StraNotizie : Luca Milano: 'Rai Kids attenta a valori sport, educazione alimentare e inclusione' - Roberto55979047 : RT @rosyggero: scusate ma se a milano luca dovesse cantare virale io impazzisco - Lucamarzanoo1 : RT @rosyggero: scusate ma se a milano luca dovesse cantare virale io impazzisco - vannisantoni : RT @fuori__luogo: A Milano città abbiamo PS privati in convenzione: Città Studi (Bloom Holding) san Giuseppe (Multimedica) San Raffaele * G… -

Yahoo Finanza

Diplomato alla scuola del Piccolo Teatro disotto la direzione diRonconi, Brinzi è attore e autore, oltre che co - direttore artistico della rassegna letteraria "Ex Festival" assieme ......gardesano e abbiano poi preso lo stesso treno che passa da Peschiera e prosegue verso. ... Non deve passare l'idea - ha concluso il governatore del VenetoZaia - che fatti come questi possano ... Luca Milano: "Rai Kids attenta a valori sport, educazione alimentare e inclusione' Otto ragazze e ragazzi che vivono insieme in una casa a Milano, condividendone gli spazi e le mansioni ... per influencer dedicata alla crescita del talento digitale, creata da Luca Casadei e Giuseppe ...Sono residenti tra le province di Milano e Pavia le adolescenti che nella giornata di giovedì 2 giugno sono state molestate sul treno di rientro da Gardaland. Molestie sul treno: sono di Milano le ado ...