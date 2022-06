LIVE Moto3, GP Catalogna 2022 in DIRETTA: Ogden, Toba, Rossi e Yamanaka al Q2; è caccia alla pole (Di sabato 4 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LA DIRETTA LIVE DI FP3, FP4 E QUALIFICHE DEL GP DI Catalogna DI MOTOGP ALLE 9.55, 13.30 E 14.10 13.00 BANDIERA VERDE! COMINCIA IL Q2! 12.58 I meccanici della VisionTrack sono al lavoro per rimettere in sesto la vettura di Scott Ogden. 12.55 I quattro piloti appena citati si aggiungo ai quattordici nel Q2 che inizierà a breve, caccia alla pole position: 1 7 DENNIS FOGGIA Honda 16 1’47.765 157.910 0 2 11 Sergio García GASGAS 16 1’48.012 0.247 0.247 157.549 0 3 38 David Salvador Husqvarna 16 1’48.042 0.277 0.030 157.505 0 4 96 Daniel Holgado KTM 15 1’48.056 0.291 0.014 157.485 0 5 5 Jaume Masia KTM 14 1’48.061 0.296 0.005 157.477 0 6 16 ANDREA ... Leggi su oasport (Di sabato 4 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FP3, FP4 E QUALIFICHE DEL GP DIDI MOTOGP ALLE 9.55, 13.30 E 14.10 13.00 BANDIERA VERDE! COMINCIA IL Q2! 12.58 I meccanici della VisionTrack sono al lavoro per rimettere in sesto la vettura di Scott. 12.55 I quattro piloti appena citati si aggiungo ai quattordici nel Q2 che inizierà a breve,position: 1 7 DENNIS FOGGIA Honda 16 1’47.765 157.910 0 2 11 Sergio García GASGAS 16 1’48.012 0.247 0.247 157.549 0 3 38 David Salvador Husqvarna 16 1’48.042 0.277 0.030 157.505 0 4 96 Daniel Holgado KTM 15 1’48.056 0.291 0.014 157.485 0 5 5 Jaume Masia KTM 14 1’48.061 0.296 0.005 157.477 0 6 16 ANDREA ...

Advertising

RSIsport : ?????????? Oggi in diretta alla RSI ??????? Moto: GP di Catalogna 12h35 Qualifiche Moto3, MotoGP, Moto2… - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto3 #CatalanGP #MontmeloGP #Barcellona Undicesimo tempo per #MatteoBertelle, che accede direttamente alla Q2 - http… - motograndprixit : #Moto3 #CatalanGP #MontmeloGP #Barcellona Undicesimo tempo per #MatteoBertelle, che accede direttamente alla Q2 - - sportli26181512 : Moto3, Angeluss MTA prepara Herrera wild card: Il progetto del main sponsor del team di Tonucci va avanti e si punt… - sportli26181512 : Moto2 e Moto3, Mugello (GP Italia): numeri e curiosità post gara: Lo spagnolo è diventato il pilota più giovane a v… -