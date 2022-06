LIVE Italia-Germania 1-1 calcio, Nations League in DIRETTA: Azzurri convincenti, fermati i rivali tedeschi! (Di sabato 4 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.38 Ha preso una botta alla mano Donnarumma sul colpo di testa di Rudiger nell’ultima azione della partita. Il portiere azzurro è rimasto a terra dolorante. FINISCE LA PARTITA! Italia-Germania 1-1 AL DALL’ARA NELLA PRIMA GIORNATA DI Nations League! 95? Scivola Pobega e Gnonto viene anticipato da Musiala! 94? DONNARUMMA SMANACCIA! Cross minaccioso di Musiala, bravo il portierone azzurro. 93? Sule salva la Germania con la capocciata! Buon pallone messo in mezzo da punizione da parte di Pellegrini: calcio d’angolo per l’Italia. 92? Ancora un contatto ai danni di Gnonto: impatto sulla partita meraviglioso del classe 2003. 91? Subisce fallo Gnonto da Sule. Saranno quattro i minuti di recupero al ... Leggi su oasport (Di sabato 4 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.38 Ha preso una botta alla mano Donnarumma sul colpo di testa di Rudiger nell’ultima azione della partita. Il portiere azzurro è rimasto a terra dolorante. FINISCE LA PARTITA!1-1 AL DALL’ARA NELLA PRIMA GIORNATA DI! 95? Scivola Pobega e Gnonto viene anticipato da Musiala! 94? DONNARUMMA SMANACCIA! Cross minaccioso di Musiala, bravo il portierone azzurro. 93? Sule salva lacon la capocciata! Buon pallone messo in mezzo da punizione da parte di Pellegrini:d’angolo per l’. 92? Ancora un contatto ai danni di Gnonto: impatto sulla partita meraviglioso del classe 2003. 91? Subisce fallo Gnonto da Sule. Saranno quattro i minuti di recupero al ...

