Kiev | a Izyum distrutta la 35esima Armata russa | Mosca | ucraini hanno perso il 90% dei soldati a Severodonetsk

Advertising

RaiNews

Di Maio: 'Fermare la guerra mondiale del pane'. Il governatore del Lugansk 'Dai russi un diluvio di fuoco'. L'Onu: 'Questa guerra non ha e non avrà ...... riferendosi ai combattenti del battaglione Azov : "Sappiamo tutti che alla fine arriveranno a...dell'Ucraina hanno distrutto quasi interamente la 35ma armata della Federazione russa a, ... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 101 - Mosca: nostro esercito non sta bombardando zona di Svyatohirsk - Mosca: nostro esercito non sta bombardando zona di Svyatohirsk Siamo al 101esimo giorno di guerra in Ucraina. Le Forze Armate dell'Ucraina hanno distrutto quasi interamente la 35esima armata della Federazione russa a Izyum, nella regione nord-orientale di Kharkiv ...Guerra, Kiev distrugge l’armata russa a Izyum. Il Papa: “L'Ucraina mi aspetta" Il Papa esprime il desiderio di partire per Kiev ma aggiunge: "La situazione non è sicura". Intanto nel Mar Baltico parto ...