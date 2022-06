Juventus, i gioielli a zero: la situazione Pogba-Di Maria (Di sabato 4 giugno 2022) Sta iniziando l’ultimo weekend senza novità importanti per il mercato della Juventus. La prossima settimana sarà quella decisiva per l’ok definitivo di Paul Pogba. E’ lui il primo obiettivo per rinforzare il centrocampo di Massimiliano Allegri, portando a compimento un ritorno in bianconero dopo l’esperienza in Premier League. Era l’estate del 2012 quando il francese decise di lasciare, a parametro zero, il Manchester United, accettando la corte di Conte e dell’allora ds Paratici. Dieci anni dopo la situazione potrebbe ripetersi, sempre alla Juventus, sempre a costo zero. L’addio ai Red Devils si è consumato nei giorni scorsi, ora la Juventus aspetta una risposta definitiva. Lo sforzo economico è stato fatto e l’offerta è sul tavolo da settimane: 8 milioni di ... Leggi su open.online (Di sabato 4 giugno 2022) Sta iniziando l’ultimo weekend senza novità importanti per il mercato della. La prossima settimana sarà quella decisiva per l’ok definitivo di Paul. E’ lui il primo obiettivo per rinforzare il centrocampo di Massimiliano Allegri, portando a compimento un ritorno in bianconero dopo l’esperienza in Premier League. Era l’estate del 2012 quando il francese decise di lasciare, a parametro, il Manchester United, accettando la corte di Conte e dell’allora ds Paratici. Dieci anni dopo lapotrebbe ripetersi, sempre alla, sempre a costo. L’addio ai Red Devils si è consumato nei giorni scorsi, ora laaspetta una risposta definitiva. Lo sforzo economico è stato fatto e l’offerta è sul tavolo da settimane: 8 milioni di ...

Advertising

serieB123 : SerieB Il Sudtirol punta su Zauli: porta due gioielli bianconeri - fabiorc60 : @tatanka_h I gioielli della Juventus primavera seconda notizia, i gioielli dell'Inter freschi campioni d'Italia in… - RoccoGiordano18 : @lapoelkann_ Evidentemente l'allenatore del team (Binotto) non è poi così performante. Proprio come quello della Ju… - SerieBNewsCom : ????#Pecchia al #Parma vuole due gioielli di Napoli e Juventus: arriva il doppio no?? -