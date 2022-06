Italia-Germania, al Dall’Ara fischiato l’inno tedesco (Di sabato 4 giugno 2022) Allo stadio Dall’Ara di Bologna fischi beceri nei confronti dell’inno tedesco da una parte della tifoseria al seguito della Nazionale per Italia-Germania di Nations League. I fischi sono poi stati soppiantati dagli applausi da parte del resto dei tifosi che hanno coperto i pochi che si erano messi a fischiare in modo rumoroso mentre risuonavano le note dell’inno dei nostri avversari. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 4 giugno 2022) Allo stadiodi Bologna fischi beceri nei confronti delda una parte della tifoseria al seguito della Nazionale perdi Nations League. I fischi sono poi stati soppiantati dagli applausi da parte del resto dei tifosi che hanno coperto i pochi che si erano messi a fischiare in modo rumoroso mentre risuonavano le note deldei nostri avversari. SportFace.

Azzurri : Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Germania ???? ?? Oggi, ore 20.45 ??? Stadio Dall’Ara -… - petergomezblog : Salario minimo, in Italia la legge resta una grande incompiuta mentre la Germania aumenta la soglia di base a 12 eu… - Azzurri : ?????????????? ???????????? ???? #Italia ?? #Germania ???? ?? Oggi, ore 20.45 ??? Stadio Dall’Ara - #Bologna ?? In diretta su #Rai1… - sportface2016 : #ItaliaGermania, i telecronisti sulla #Rai - Armando02129094 : @sole24ore Ciò che non avviene in Italia avviene in Germania -