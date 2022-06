Golf, Porsche European Open: Jordan Smith comanda dopo il secondo giro (Di sabato 4 giugno 2022) Giunge al termine anche il secondo giro del Porsche European Open 2022 in quel di Amburgo. In testa sempre l’inglese Jordan Smith, protagonista di un bel recupero in classifica grazie al -4 di giornata che lo trascina fino al -6, score con il quale è leader e che lo lancia alla ricerca del bis del 2017. Seconda piazza a -4 per il francese Victor Perez, altro serio candidato al successo conclusivo. Terzo a-3 l’altro francese Julien Brun, in compagnia del danese Niklas Norgaard Nielsen e dello svedese Joakim Lagergrben, quest’ultimo a +2 nelle seconde 18 del torneo. Il cinese Haotong Li, capoclassifica di ieri, si trova a -2. Non benissimo gli italiani: scende fino al 26° a +1 Andrea Pavan, mentre Edoardo Molinari è 33° a +2. Resta appena fuori Renato Paratore, 74° a ... Leggi su sportface (Di sabato 4 giugno 2022) Giunge al termine anche ildel2022 in quel di Amburgo. In testa sempre l’inglese, protagonista di un bel recupero in classifica grazie al -4 di giornata che lo trascina fino al -6, score con il quale è leader e che lo lancia alla ricerca del bis del 2017. Seconda piazza a -4 per il francese Victor Perez, altro serio candidato al successo conclusivo. Terzo a-3 l’altro francese Julien Brun, in compagnia del danese Niklas Norgaard Nielsen e dello svedese Joakim Lagergrben, quest’ultimo a +2 nelle seconde 18 del torneo. Il cinese Haotong Li, capoclassifica di ieri, si trova a -2. Non benissimo gli italiani: scende fino al 26° a +1 Andrea Pavan, mentre Edoardo Molinari è 33° a +2. Resta appena fuori Renato Paratore, 74° a ...

Advertising

sportface2016 : #Golf, #PorscheEuropeanOpen: Jordan #Smith comanda dopo il secondo giro - FederGolf : ?? R2 Porsche European Open In Germania ??????????????#Smith è in testa alla classifica con -6, seguito da ????#Perez (-4).… - 930RB : RT @GolfAla: CENTRO PORSCHE FIRENZE GOLF CUP 2022 - COMBINATA GOLF+PROVA REGOLARITA' PORSCHE 18 buche, stableford, hcp, tre categorie: play… - GolfAla : CENTRO PORSCHE FIRENZE GOLF CUP 2022 - COMBINATA GOLF+PROVA REGOLARITA' PORSCHE 18 buche, stableford, hcp, tre cate… - OA_Sport : I primi risultati del Porsche European Open 2022, Andrea Pavan per ora è quarto -