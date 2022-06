Giulia De Lellis | l’influencer finisce in ospedale | il ricovero d’urgenza | Ecco le sue condizioni

(Di sabato 4 giugno 2022) Brutto momento perDechericoverata incosa è accaduto e quali sono le sueUna delle influencer che lasciano senza parole il pubblico per la sua schiettezza, bellezza e altruismo è lei,De. La giovane, oggi conta circa 4,5 milioni di followers su Instagram, ha dimostrato in più occasioni di saper svolgere più mansioni all’interno del mondo dello spettacolo, in quanto è stata protagonista anche di una web series dal titolo Genitori vs Influencer. Il suo successo è dovuto al dating Uomini e Donne, dove ha vissuto una storia d’amore con il tronista Andrea Damante. Purtroppo, ha vissuto un momento davvero drammatico che ha preoccupato i fan. curiosità (foto web)La ...

Advertising

bivebs : RT @HopeSlash: Comunque Benji e Bella Thorne una delle coppie più strane createsi negli ultimi tempi, al pari di Giulia De Lellis e Irama o… - httpmariannet : RT @HopeSlash: Comunque Benji e Bella Thorne una delle coppie più strane createsi negli ultimi tempi, al pari di Giulia De Lellis e Irama o… - Martyriccel92 : RT @HopeSlash: Comunque Benji e Bella Thorne una delle coppie più strane createsi negli ultimi tempi, al pari di Giulia De Lellis e Irama o… - LiaMentecontort : Domanda d'esame di terza media a Giulia De Lellis: 'Qual è la differenza tra un fiume e uno stretto?' Risposta: 'Ne… - dailynews_24 : Giulia De Lellis, altro che crisi con Carlo Beretta: la coppia ha un tatuaggio insieme -

Sono giorni ormai, che sui social si ipotizza una possibile crisi traDee Carlo Beretta . Come ben sapete, nonostante il lavoro dell'influencer sia sempre al centro dell'attenzione, la coppia è molto riservata e centellina le apparizioni online insieme. ...Derompe con Carlo Beretta / Arriva la conferma con un gesto social.. La coppia, inoltre, è pronta ad affrontare la distanza per vivere serenamente un sentimento che diventa sempre più ...Brutto momento per Giulia De Lellis che finisce ricoverata in ospedale: ecco cosa è accaduto e quali sono le sue condizioni ...La celebre influencer Giulia De Lellis e il fidanzato Carlo Beretta sono davvero in crisi Ecco come starebbero le cose ...