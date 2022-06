Giro del Delfinato 2022: parte la rincorsa di Filippo Ganna alla maglia gialla del Tour de France (Di sabato 4 giugno 2022) Domani, domenica 5 giugno, prenderà il via da La Voulte-sur-Rhone la 74a edizione del Giro del Delfinato. Come sempre la corsa a tappe nel sud della Francia segnerà l’inizio del periodo di preparazione verso quello che è l’evento più atteso del calendario delle due ruote: il Tour de France. Un evento molto prestigioso che anche quest’anno ha attirato alcuni dei corridori più importanti dell’intero panorama mondiale. In chiave Italia, il nome che spicca è sicuramente quello di Filippo Ganna. Il verbanese torna alle corse quasi due mesi dopo la sua ultima apparizione, in quella straordinaria quanto sfortunata Parigi-Roubaix. Il corridore della INEOS Grenadiers, che nel frattempo si è dedicato anche alla pista, avrà nel mirino in particolare la frazione numero 4, la prova ... Leggi su oasport (Di sabato 4 giugno 2022) Domani, domenica 5 giugno, prenderà il via da La Voulte-sur-Rhone la 74a edizione deldel. Come sempre la corsa a tappe nel sud della Francia segnerà l’inizio del periodo di preparazione verso quello che è l’evento più atteso del calendario delle due ruote: ilde. Un evento molto prestigioso che anche quest’anno ha attirato alcuni dei corridori più importanti dell’intero panorama mondiale. In chiave Italia, il nome che spicca è sicuramente quello di. Il verbanese torna alle corse quasi due mesi dopo la sua ultima apparizione, in quella straordinaria quanto sfortunata Parigi-Roubaix. Il corridore della INEOS Grenadiers, che nel frattempo si è dedicato anchepista, avrà nel mirino in particolare la frazione numero 4, la prova ...

Advertising

RaiUno : Lucio Dalla chiese di poter dormire nella suite Caruso e proprio qui, ispirato dai racconti sulla vita del Maestro,… - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2022 ?? ???? The last of the 3,445 km of the Giro d'Italia 2022. The sweetest one of all. Bravo Jai!… - reportrai3 : Ad incassare parte del miliardo di euro di 'Mr. miliardo' sono state decine di società individuali spuntate nel gir… - Naro68 : @giekkk @VolCasciavit Va beh, è chiaro il giro del cinese, una gigantesca lavanderia cinese. Avesse congedato Galli… - annalulux : È iniziata la stagione in cui giro per casa con ciabatte e pinza per tenere su i capelli ma sventolandomi con grazi… -