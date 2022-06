Galliani incontra l’agente: pronto il primo colpo del Monza in Serie A (Di sabato 4 giugno 2022) Il Monza si prepara alla storica stagione in Serie A e l’AD Galliani ha già il primo colpo: tutto pronto per l’incontro con l’agente. Il Monza si scalda per la prima e storica stagione in Serie A. E le ambizioni non sono certo quelle di una semplice neopromossa. Anche perché la società del duo Berlusconi-Galliani Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 4 giugno 2022) Ilsi prepara alla storica stagione inA e l’ADha già il: tuttoper l’incontro con. Ilsi scalda per la prima e storica stagione inA. E le ambizioni non sono certo quelle di una semplice neopromossa. Anche perché la società del duo Berlusconi-Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

