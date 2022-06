Estrazioni del Lotto | Simbolotto | 10eLotto e SuperEnalotto | di oggi 4 giugno 2022

Advertising

Enrico5360 : @anna_foglietta Ma da dove li prende i dati? Dall’estrazioni del Lotto? ?? - serieB123 : SerieB Estrazioni Simbolotto, Lotto, Superenalotto, 10eLotto del 4 giugno 2022 - controcampus : #Lotto #Simbolotto #10eLotto #estrazione ?numeri vincenti? - GenMattonella : @Cazzaccimiei1 Non è difficile: valore medio delle ultime 3 estrazioni del lotto, arrotondato all'intero più vicino… - infoitcultura : Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto oggi venerdì 3 giugno 2022 -

MILLION DAY E EXTRA MILLIONDAY, ESTRAZIONE FORTUNATA Anche oggi, sabato 4 giugno 2022, è tempo di assistere alleMillion Day e dell'Extra MillionDay . Nel mese di maggio sono state segnalate in tutto cinque vincite da un milione di euro (l'ultima in ordine cronologico il 29 maggio a Pistoia , in ...Estrazione Superenalotto 4 giugno 2022: risultati e numeri estrattiSuperenalotto, verifica le vinciteRitornano i consueti appuntamenti con leSuperenalotto. Oggi secondo appuntamento settimanale con l'estrazione di sabato 4 giugno. Il jackpot vale ben 214,5 milioni di euro e segna il nuovo record assoluto nella storia...ROMA - Ultima estrazione della settimana per il SuperEnalotto con il concorso di questa sera, sabato 4 giugno 2022. Dopo il ...Nel marzo scorso era arrivato il via libera della Città metropolitana, ora è stata firmata l'intesa Stato-Regione. La realizzazione dovrà rispettare le prescrizioni di compatibilità ambientale ...