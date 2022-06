È morto Roberto Brunetti, conosciuto come ‘Er Patata’ (Di sabato 4 giugno 2022) L’attore Roberto Brunetti, 55 anni, conosciuto come ‘Er Patata’, è stato trovato senza vita venerdì alle 22.30 nel suo appartamento in via Arduino, a Roma. L’attore è stato trovato riverso sul letto posizione supina e coperto da un lenzuolo. Sul cadavere nessun segno di violenza, ma Brunetti potrebbe essere morto dopo aver assunto droga. Nel corso del sopralluogo della polizia nell’appartamento dell’attore sono stati trovate hashish e cocaina. A stabilire se le sostanze abbiano contribuito al decesso sarà l’autopsia sul corpo senza vita di Brunetti. A chiamare il 112 è stata la compagna che non riusciva a mettersi in contatto con l’attore: l’ultimo accesso su WhatsApp di Roberto Brunetti risaliva a molto tempo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 4 giugno 2022) L’attore, 55 anni,‘Er, è stato trovato senza vita venerdì alle 22.30 nel suo appartamento in via Arduino, a Roma. L’attore è stato trovato riverso sul letto posizione supina e coperto da un lenzuolo. Sul cadavere nessun segno di violenza, mapotrebbe esseredopo aver assunto droga. Nel corso del sopralluogo della polizia nell’appartamento dell’attore sono stati trovate hashish e cocaina. A stabilire se le sostanze abbiano contribuito al decesso sarà l’autopsia sul corpo senza vita di. A chiamare il 112 è stata la compagna che non riusciva a mettersi in contatto con l’attore: l’ultimo accesso su WhatsApp dirisaliva a molto tempo ...

Advertising

SkyTG24 : Morto 'er patata', l'attore Roberto Brunetti trovato senza vita in casa - repubblica : Lutto nel cinema, e' morto 'er patata'. Roberto Brunetti aveva 55 anni - repubblica : Morto 'er patata'. L'attore Roberto Brunetti aveva 55 anni - EnricaChicca1 : RT @Adnkronos: Nessun segno di violenza e l'appartamento era in ordine, disposta autopsia. #RobertoBrunetti #erpatata - andreastoolbox : #Trovato morto Roberto Brunetti detto Er Patata, l’attore ritrovato senza vita in casa -