Due azzurri lasciano Coverciano: il duro attacco ai due biancocelesti! (Di sabato 4 giugno 2022) La Nazionale di Roberto Mancini sta vivendo un periodo molto complicato: dopo il trionfo agli Europei a luglio tutto è cambiato. La mancata qualificazione al mondiale, brutte prestazioni e i gol che mancano stanno facendo molto discutere negli ultimi giorni: soprattutto dopo la pesante sconfitta contro l'Argentina. L'allenatore azzurro è pronto a una rivoluzione: dentro tanti giovani, anche se non giocano in Serie A o giocano poco. La Nazionale disputerà quattro partite in dieci giorni: due contro la Germania, una contro Ungheria e Inghilterra, dando il via al proprio cammino in Nations League. Diversi sono gli assenti e ieri si sono aggiunti anche i due biancocelesti: Mattia Zaccagni e Manuel Lazzari. Stamattina la Lazio, tramite un comunicato ufficiale, ha annunciato il riacutizzarsi di problemi già esistenti per i due giocatori e per questo avrebbero lasciato il ritiro.

