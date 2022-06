DallArenaLucio , lo show incrinato da una nota stonante: la cantante pugliese “stridente” (Di sabato 4 giugno 2022) DallArenaLucio il tributo d’onore al compianto maestro bolognese. Ospiti ed esibizioni, una fra tutte definita stridente e impresentabile. Ieri sera è andata in onda un magnifico spettacolo in omaggio di… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 4 giugno 2022)il tributo d’onore al compianto maestro bolognese. Ospiti ed esibizioni, una fra tutte definitae impresentabile. Ieri sera è andata in onda un magnifico spettacolo in omaggio di… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

RaiPlay : Il genio irripetibile di Lucio Dalla è ancora oggi tra di noi e lo sarà per sempre. Lo show #DallArenaLucio è dispo… - Annalis75327421 : RT @RaiPlay: Il genio irripetibile di Lucio Dalla è ancora oggi tra di noi e lo sarà per sempre. Lo show #DallArenaLucio è disponibile su #… - AngeloR54671811 : RT @RaiPlay: Il genio irripetibile di Lucio Dalla è ancora oggi tra di noi e lo sarà per sempre. Lo show #DallArenaLucio è disponibile su #… - maraluna81 : RT @RaiPlay: Il genio irripetibile di Lucio Dalla è ancora oggi tra di noi e lo sarà per sempre. Lo show #DallArenaLucio è disponibile su #… - Rossaliena : RT @RaiPlay: Il genio irripetibile di Lucio Dalla è ancora oggi tra di noi e lo sarà per sempre. Lo show #DallArenaLucio è disponibile su #… -