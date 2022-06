Da Botman a Sanches: i nomi dell’estate del Milan. E Origi è già rossonero… (Di sabato 4 giugno 2022) Il Milan e Red Birds Capital Partners sono pronti a fare sul serio. La nuova proprietà, dopo aver rilevato il club da Elliot, è intenzionata a dare continuità al progetto rossonero costruendo una rosa competitiva in campionato e sul fronte Champions League. L’addio di Romagnoli (arrivato a scadenza di contratto) è sempre più probabile – direzione Roma sponda Lazio, per questo la priorità è un centrale difensivo: Botman del Lille rimane il primo obiettivo anche se, nelle ultime settimane, i contatti tra la dirigenza Milanista e l’entourage del giocatore si sono affievoliti. Il motivo? Il pressing insistente del Newcastle, come avvenuto a gennaio scorso, che vorrebbe portare il ventiduenne in Premier League. Per questo nei radar rossoneri è finito anche Bremer del Torino: operazione tutt’altro che semplice considerato che il ... Leggi su open.online (Di sabato 4 giugno 2022) Ile Red Birds Capital Partners sono pronti a fare sul serio. La nuova proprietà, dopo aver rilevato il club da Elliot, è intenzionata a dare continuità al progetto rossonero costruendo una rosa competitiva in campionato e sul fronte Champions League. L’addio di Romagnoli (arrivato a scadenza di contratto) è sempre più probabile – direzione Roma sponda Lazio, per questo la priorità è un centrale difensivo:del Lille rimane il primo obiettivo anche se, nelle ultime settimane, i contatti tra la dirigenzaista e l’entourage del giocatore si sono affievoliti. Il motivo? Il pressing insistente del Newcastle, come avvenuto a gennaio scorso, che vorrebbe portare il ventiduenne in Premier League. Per questo nei radar rossoneri è finito anche Bremer del Torino: operazione tutt’altro che semplice considerato che il ...

