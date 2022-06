Cina, dal satellite alla guida autonoma (Di sabato 4 giugno 2022) Un razzo Lunga Marcia 2C ha piazzato in orbita una serie di 9 satelliti per la guida autonoma del costruttore automobilistico cinese Geely. Si tratta del primo esempio di costellazione satellitare dedicata espressamente per questo scopo. Leggi su aliveuniverse.today (Di sabato 4 giugno 2022) Un razzo Lunga Marcia 2C ha piazzato in orbita una serie di 9 satelliti per ladel costruttore automobilistico cinese Geely. Si tratta del primo esempio di costellazione satellitare dedicata espressamente per questo scopo.

