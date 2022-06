Calcio: Roma. Federico Guidi nuovo allenatore formazione Primavera (Di sabato 4 giugno 2022) L'ex allenatore del Teramo prende il posto di Alberto De Rossi Roma - La Roma ha annunciato che "Federico Guidi assumerà l'incarico di allenatore della squadra Primavera dalla prossima stagione. Il ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 4 giugno 2022) L'exdel Teramo prende il posto di Alberto De Rossi- Laha annunciato che "assumerà l'incarico didella squadradalla prossima stagione. Il ...

