Calabria | il consigliere regionale del M5s Francesco Afflitto indagato per falsità ideologica

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 4 giugno 2022) A pochi giorni dall’arrivo di Giuseppe Conte a Catanzaro per la campagna elettorale delle amministrative, inc’è un imprevisto giudiziario per il Movimento Cinque Stelle. Ildalla Procura di Crotone percommessa dal privato in atto pubblico. Nelle settimane scorse, infatti, il pm Andrea Corvino lo ha iscritto nel registro degli indagati in seguito alla denuncia di una sua compagna di partito, Alessia Bausone, prima dei non eletti nella circoscrizione “Centro” del Movimento Cinque Stelle alle regionali del 2021 quando, originario di Cirò Marina, ha incassato 1897 voti. La vicenda nasce proprio da uno strascico delle regionali. In sostanza la Bausone ...