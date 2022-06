Bernardeschi-Napoli | pista viva e contatti frequenti ma non c’è fretta per la chiusura | i dettagli

Advertising

GiovaAlbanese : Fiducia sul rinnovo di #DeLigt, anche per volontà del calciatore: prolungamento e nuova clausola intorno agli 80 mi… - TePijo : @fior_enzo @Napoli_Report @NicoSchira Bernardeschi - NCN_it : Bernardeschi, le cifre della prima proposta azzurra: si attende eventuale rilancio #Bernardeschi #proposta #Napoli… - SeEarn : Bernardeschi, le cifre della prima proposta azzurra: si attende eventuale rilancio #Bernardeschi #proposta #Napoli… - ZonaBianconeri : RT @gilnar76: Bernardeschi si avvicina al Napoli: un giocatore può fargli spazio #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea http… -

Corriere dello Sport

Per i tifosi delperò non è una bella notizia. Sia perché c'è chi non si fida delle qualità ... poi però corteggiaa 3.5, Deulofeu a 2.2. Segno che non vuole vincere, ma continuare ...Matteo Politano nel mirino del Valencia di Rino Gattuso. Per sostituirlo ilpotrebbe puntare suCome riferito dal Corriere del Mezzogiorno, il Valencia di Gattuso potrebbe presto dare l'assalto a Matteo Politano, pupillo dell'ex tecnico azzurro. Il... Le strade del nuovo Napoli: Deulofeu, Bernardeschi, Beto e Scamacca nel mirino Bernardeschi si avvicina al Napoli: un giocatore può essere ceduto per far spazio all’ormai ex esterno della Juve Bernardeschi può avvicinarsi al Napoli grazie a…Gattuso. Come riferito dal Corriere de ...Bernardeschi sempre più vicino al Napoli grazie a Gattuso, ecco i dettagli della prossima di mercato dei partenopei. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno infatti l’ex allenatore del N ...