Bayern Monaco, tifosi gelati: non solo Lewandowski, c’è un’altra mazzata (Di sabato 4 giugno 2022) Il Bayern Monaco è alle prese da settimane con il caso Lewandowski. Il club bavarese deve fare i conti con un altro importante problema. La Germania è un paese in costante crescita a livello sportivo ed anche il calcio è in costante crescita. Bellissime strutture, una nazionale ricca di giovani talenti e grandi club come Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 4 giugno 2022) Ilè alle prese da settimane con il caso. Il club bavarese deve fare i conti con un altro importante problema. La Germania è un paese in costante crescita a livello sportivo ed anche il calcio è in costante crescita. Bellissime strutture, una nazionale ricca di giovani talenti e grandi club come Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

serieAnews_com : #BayernMonaco, Thomas #Muller parla delle difficoltà del calcio tedesco e delle disparità rispetto ai top club inte… - zazoomblog : Muller: “Il calcio tedesco ed il Bayern Monaco non riesce ad attirare le stelle” - #Muller: #calcio #tedesco… - salpaladino : RT @sportface2016: #Muller: “Il calcio tedesco ed il #BayernMonaco non riesce ad attirare le stelle” - sportface2016 : #Muller: “Il calcio tedesco ed il #BayernMonaco non riesce ad attirare le stelle” - RobertoSardo1 : RT @junews24com: Watzke sicuro: «Prima o poi il Bayern collasserà come la Juventus!» - -