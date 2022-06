Addio a Roberto Brunetti | l’attore di Romanzo Criminale ritrovato morto in casa

(Di sabato 4 giugno 2022), attore romano conosciuto dal grande pubblico con il soprannome di Er Patata, è stato trovatonella suaromana. Il corpo dell’uomo, 55 anni, è stato rinvenuto senza vita nella sua abitazione vicino a Piazza Bologna, dalle forze dell’ordine allertate da alcuni amici e dalla sua compagna, dopo che non erano riusciti a mettersi in contatto con lui. Vi raccomandiamo... L'attore di The Walking Dead Moses J. Moseley trovatoa 31 anni Le cause del decesso non sono ancora state chiarite, anche se gli inquirenti hanno ipotizzato possa trattarsi di suicidio. "Moses lascia un vuoto ... Nell’appartamento delera tutto in ordine e dalle prime ...

cardella42 : RT @Libero_official: Addio a #RobertoBrunetti, l'attore che recitò con #Pieraccioni e che tutti conoscevamo come #ErPatata: aveva 55 anni.… - Chiarg1 : @exsebio (Anche Roberto baggio mise du gambe de cristo ma allora o facevi così o addio carriera) - tribuna_treviso : Sul cadavere nessun segno di violenza, ma la salma è stata messa a disposizione dell'Autorità giudiziaria. Nel cors… - fisco24_info : Addio a Roberto Brunetti 'er Patata' di Romanzo Criminale: Attore trovato morto in casa, tracce di hashish e cocaina - Italian : Addio a Roberto Brunetti 'er Patata' di Romanzo Criminale -

mortoBrunetti, da sempre conosciuto con il soprannome Er Patata. L'attore, 55 anni, è stato trovato ieri alle 22.30 dagli agenti di polizia del commissariato San Lorenzo a Roma sdraiato supino sul ...Brunetti , attore noto come 'Er Patata' diventato famoso per aver ricoperto alcuni ruoli in commedie come quelle di Pieraccioni e Neri Parenti. Suo anche un ruolo nella pellicola ...Roberto Baggio, in un'intervista al Corriere della Sera, parla della sua carriera, cominciando dall'addio al calcio giocato e il successivo esilio in Argentina: "Ero al Brescia e ...Era riverso sul letto, in posizione supina con un lenzuolo addosso. E’ stato ritrovato così ieri sera, venerdì 3 giugno, Roberto Brunetti, 55 anni, l’attore romano conosciuto con il soprannome “er Pat ...