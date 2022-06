Addio a Roberto Brunetti, chi era Er Patata: causa morte, moglie, figli (Di sabato 4 giugno 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. L’attore Roberto Brunetti, noto come Er Patata, è stato trovato morto nella sua abitazione. Un notizia che ha sconvolto tutto il mondo dello spettacolo. Tra gli attori che più hanno segnato il cinema italiano c’è stato Roberto Brunetti. Per molti Er Patata ha rappresentato qualcosa di davvero unico. L’artista, lo scorso venerdì, è stato trovato Leggi su youmovies (Di sabato 4 giugno 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. L’attore, noto come Er, è stato trovato morto nella sua abitazione. Un notizia che ha sconvolto tutto il mondo dello spettacolo. Tra gli attori che più hanno segnato il cinema italiano c’è stato. Per molti Erha rappresentato qualcosa di davvero unico. L’artista, lo scorso venerdì, è stato trovato

