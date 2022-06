Vitalizi regionali, Consulta: taglio non è incostituzionale (Di venerdì 3 giugno 2022) (Adnkronos) – La riduzione dei Vitalizi regionali non è incostituzionale. Lo ha stabilito la Consulta con una sentenza depositata oggi che ha dichiarato non fondate le questioni sollevate dal Tribunale di Trento. Le misure che hanno inciso, riducendoli, i Vitalizi regionali trentini in corso di erogazione, diretti e di reversibilità (riduzione del 20%, limite al cumulo con il Vitalizio parlamentare, contributo di solidarietà), non ledono il principio del legittimo affidamento in quanto, da un lato, trovano una ragionevole giustificazione nelle esigenze di contenimento della spesa, di sobrietà ed equità, già presenti nella legislazione dello Stato e da essa promosse; dall’altro lato, non trasmodano in un regolamento irrazionale, lesivo del principio evocato, spiegano i ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 3 giugno 2022) (Adnkronos) – La riduzione deinon è. Lo ha stabilito lacon una sentenza depositata oggi che ha dichiarato non fondate le questioni sollevate dal Tribunale di Trento. Le misure che hanno inciso, riducendoli, itrentini in corso di erogazione, diretti e di reversibilità (riduzione del 20%, limite al cumulo con ilo parlamentare, contributo di solidarietà), non ledono il principio del legittimo affidamento in quanto, da un lato, trovano una ragionevole giustificazione nelle esigenze di contenimento della spesa, di sobrietà ed equità, già presenti nella legislazione dello Stato e da essa promosse; dall’altro lato, non trasmodano in un regolamento irrazionale, lesivo del principio evocato, spiegano i ...

Advertising

italiaserait : Vitalizi regionali, Consulta: taglio non è incostituzionale - LocalPage3 : Vitalizi regionali, Consulta: taglio non è incostituzionale - StraNotizie : Vitalizi regionali, Consulta: taglio non è incostituzionale - fisco24_info : Vitalizi regionali, Consulta: taglio non è incostituzionale: (Adnkronos) - Dichiarate non fondate questioni solleva… - ledicoladelsud : Vitalizi regionali, Consulta: taglio non è incostituzionale -

Prima commissione approva rendiconto Assemblea legislativa ... stipendi e oneri per il personale, spese per l'acquisto di beni e servizi per il funzionamento dell'ente, indennità agli amministratori regionali, assegni vitalizi, contributi ai gruppi consiliari. ... Imola, Pariani assolta: 'Un incubo lungo 10 anni' ... sui fondo delle amministrazioni regionali. "A me vennero in particolare contestate una missione a ... peraltro in Emilia - Romagna fu proprio il nostro stesso Consiglio a tagliare vitalizi e spese ... Adnkronos Vitalizi regionali, Consulta: taglio non è incostituzionale (Adnkronos) – La riduzione dei vitalizi regionali non è incostituzionale. Lo ha stabilito la Consulta con una sentenza depositata oggi che ha dichiarato non fondate le questioni sollevate dal Tribunal ... La Consulta: sì alla riduzione dei vitalizi regionali I giudici della Corte costituzionale: non ledono il principio del legittimo affidamento in quanto trovano una ragionevole giustificazione nelle ... ... stipendi e oneri per il personale, spese per l'acquisto di beni e servizi per il funzionamento dell'ente, indennità agli amministratori, assegni, contributi ai gruppi consiliari. ...... sui fondo delle amministrazioni. "A me vennero in particolare contestate una missione a ... peraltro in Emilia - Romagna fu proprio il nostro stesso Consiglio a tagliaree spese ... Vitalizi regionali, Consulta: taglio non è incostituzionale (Adnkronos) – La riduzione dei vitalizi regionali non è incostituzionale. Lo ha stabilito la Consulta con una sentenza depositata oggi che ha dichiarato non fondate le questioni sollevate dal Tribunal ...I giudici della Corte costituzionale: non ledono il principio del legittimo affidamento in quanto trovano una ragionevole giustificazione nelle ...