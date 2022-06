Violare una di queste norme può costare molto caro a un'impresa di autotrasporto (Di venerdì 3 giugno 2022) Ci sono violazioni delle norme "gravi" o addirittura "molto gravi" compiute da imprese di autotrasporto in materia di tempi di guida e di riposo, di gestione del tachigrafo, ma anche di obbligazioni ... Leggi su stradafacendo.tgcom24 (Di venerdì 3 giugno 2022) Ci sono violazioni delle"gravi" o addirittura "gravi" compiute da imprese diin materia di tempi di guida e di riposo, di gestione del tachigrafo, ma anche di obbligazioni ...

Advertising

JOEL_V_S : @Righet2Raimondo @MaselliCarlo @Valerio34077703 @Corriere Non c'è nessun accordo, nessun trattato. Solo delle vacue… - faber_bot : violare un giudice od una vecchia - Charlie_Hatano : @Corriere È legale violare la privacy di una persona, diffondendo informazioni sul suo stato di salute? - JediPerLItalia : @LupenPalermo sono serissimo Paese A viola il diritto Paesi terzi impongono sanzioni in risposta E' una cosa molto… - hobismysmile : @satvrneve Perché ovviamente se una persona non è problematica, bisogna violare la sua privacy pur di trovare un fi… -