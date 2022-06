VIDEO Calciomercato Monza, non solo Candreva e Ranocchia: tutti gli obiettivi (Di venerdì 3 giugno 2022) Il punto della situazione sul Calciomercato estivo del Monza dopo la promozione in Serie A: tutti gli obiettivi di Adriano Galliani Leggi su mediagol (Di venerdì 3 giugno 2022) Il punto della situazione sulestivo deldopo la promozione in Serie A:glidi Adriano Galliani

Advertising

WiAnselmo : RT @Mediagol: VIDEO Calciomercato Monza, non solo Candreva e Ranocchia: tutti gli obiettivi - Mediagol : VIDEO Calciomercato Monza, non solo Candreva e Ranocchia: tutti gli obiettivi - asrsupporter : Uscito ora l’articolo con il video in cui parla Assogna - sportli26181512 : Zaniolo è sul mercato, la Roma ha deciso: Milan e Juve su di lui: La cessione del 22enne finanzierà la campagna acq… - ANGVELIN : RT @francescac1908: “Nina, abbiamo soldi per il calciomercato?” -